Yesterday «зазвучит» в кинотеатрах

В прокат выходит фильм Yesterday про мир без The Beatles. Режиссер «Миллионера из трущоб» Дэнни Бойл предлагает представить, что было бы, если бы все население планеты забыло о существовании ливерпульской четверки, и их хиты знал бы только один человек. С подробностями — Анастасия Парфенова и Яна Пашаева.

По задумке Дэнни Бойла, все знают Эда Ширана, но никто не помнит о группе The Beatles, кроме грузчика из Англии Джека, мечтающего стать популярным музыкантом. Как-то на всей планете отключается электричество, главный герой, которого играет Химеш Патель, попадает в аварию, а когда приходит в себя, осознает, что по необъяснимым причинам никому ни о чем не говорят имена Джона Леннона, Пола Маккартни и других участников легендарной рок-группы. По запросу The Beatles Google выдает только разные виды жуков, а песню Yesterday никто не слышал. Джек решает выдать хиты прошлого за свои и мгновенно превращается из музыканта, чье творчество хвалят только родители, в мировую звезду. Сам Эд Ширан зовет его сыграть на своем концерте — между прочим, в Москве.

Сценарист фильма Ричард Кертис работал над такими комедиями, как «Реальная любовь», «Бриджит Джонс» и «Мистер Бин», и фильм полон курьезов. Так, продюсеры советуют музыканту использовать более современную лексику в песнях и заменить слово jude на dude, то есть «чувак», в песне Hey Jude, и он соглашается. И хотя во многих рецензиях указывают на предсказуемость картины, редактор журнала «Искусство кино» Егор Беликов не согласен: «Этот фильм хорошо смотреть, когда плохое настроение, когда хочется чего-то легкого.

Yesterday — это картина о величии музыки The Beatles и о том, как даже самый последний неудачник может стать главным певцом планеты.

Возможно, кому-то покажется это наивным, но, с другой стороны, такие легкие британские комедии не выходили уже давно».

Бюджет комедии — $26 млн, при этом львиная доля ушла на покупку прав на песни The Beatles. Тем не менее, в самом фильме звучат не оригинальные композиции, а только каверы в исполнении Химеша Пателя. Это некритично, считает один из главных битломанов России, основатель сайта beatles.ru Алексей Богаевский: «Проблема в том, что это очень дорого, поэтому пришлось использовать кавер-версии. Это хороший компромиссный вариант. Если бы авторы купили нужное количество оригинальных песен The Beatles, то фильм бы просто не вышел, потому что бюджет бы закончился. Сценарий супер, здорово, что появилась новая, неизбитая идея. The Beatles — это самая популярная группа XX века.

И если такие фильмы, как “Богемская рапсодия” и “Рокетмен”, пользуются колоссальным успехом, выигрывая всевозможные премии, то у фильма Yesterday, я думаю, тоже все должно получится».

Дэнни Бойл признавался, что боялся мнения Пола Маккартни и Ринго Старра. Когда он только начал снимать фильм, то написал им и вдовам Джорджа Харрисона и Джона Леннона — Оливии Харрисон и Йоко Оно. По словам режиссера, он получил в ответ теплые письма, но не стал их цитировать. А Пол Маккартни говорил, что видел трейлер, и ему понравилось.

Картина Yesterday вышла в мировой прокат в конце июня. Фильм собрал уже около $140 млн.