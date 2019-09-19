Оренбуржье признано субъектом РФ с высоким качеством управления региональными финансами

Оренбургская область включена в группу субъектов России с высоким качеством управления региональными финансами. Соответствующий статус был присвоен региону по итогам 2018 года. Об этом сообщает областное правительство.

«По результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, Оренбургской области присвоена I (высокая) степень качества»,– говорится в сообщении.

Подобную оценку федеральный Минфин проводит ежегодно. По ее итогам регионам присваивают одну из трех степеней качества управления финансами: высокое, надлежащее и низкое. Оценка проводится по индикаторам планирования и исполнения бюджета, управления госдолгом и собственностью, качества оказания госуслуг, финансового взаимодействия с муниципалитетами, прозрачности бюджета и выполнения «майских» указов президента РФ.

Георгий Портнов