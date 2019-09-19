Рекламный сейлз-хаус НМГ и «СТС Медиа» возглавит Каролина Соколова

Сейлз-хаус «Эверест», который занимается продажей спонсорства и спецпроектов на каналах «Национальной Медиа Группы» (НМГ) и связанного с ней холдинга «СТС Медиа», возглавит Каролина Соколова, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник на рекламном рынке. Представитель «Эвереста» подтвердил “Ъ” скорое назначение, не раскрывая сроков выхода Каролины Соколовой на должность.

Ранее Каролина Соколова была руководителем отдела продаж и сейлз-маркетинга «Газпром-медиа». Сейлз-хаус «Эверест» с 2016 года возглавлял Алексей Толстоган. В августе он был назначен гендиректором Национального рекламного альянса — единой платформы продажи и размещения ТВ-рекламы в России.

Валерия Лебедева