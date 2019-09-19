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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Туроператоры, которые работают с Краснодарским краем, будут получать субсидии

Государство окажет финансовую поддержку компаниям, которые обеспечивают турпоток на туристско-рекреационных и культурно-познавательных маршрутах России, в том числе, в Краснодарский край. Как сообщает пресс-служба администрации региона, Кубань стала пилотным субъектом по предоставлению субсидий за туристов, так как краевые курорты вошли в перечень приоритетных туристско-рекреационных маршрутов. «На каждого туриста, привезенного туроператорами с января по май и с сентября по декабрь, предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 2 тыс. руб. Субсидии будут выделены за каждые 500 реализованных путевок на курорты Краснодарского края (кроме Сочи) в низкий сезон», – пояснили в краевом министерстве курортов.

Елена Рыжкова


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