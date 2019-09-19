Начальник службы безопасности президента Татарстана возглавил минземимущество республики

Бывший помощник и глава службы безопасности президента Татарстана Фаниль Аглиуллин стал новым министром земельных и имущественных отношений республики. Указ за подписью главы региона Рустама Минниханова опубликован на портале правительства.

Азат Хамаев освобожден от должности главы минземимущества республики в связи с переходом на другую работу. Он был избран депутатом Госсовета Татарстана.

Фаниль Аглиуллин окончил Казанский юридический институт МВД России. В 2014–2016 годах он был замглавы отдела специальной подготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по республике.

"Ъ-Казань"