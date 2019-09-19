Топ-менеджеров оператора АЭС «Фукусима-1» признали невиновными в аварии

Токийский окружной суд признал троих топ-менеджеров компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), управлявшей атомной электростанцией «Фукусима-1», на которой в 2011 году произошла авария, невиновными в халатности, приведшей к травмам и гибели людей. Расследование в отношении бывшего главы TEPCO Цунэхисы Кацуматы и двоих бывших вице-президентов компании, Итиро Такекуро и Сакаэ Муто, было единственным уголовным делом, возбужденным после аварии. Как сообщает The Japan Times, суд пришел к выводу, что они не могли предсказать все сценарии, к которым могло привести обрушившееся на АЭС цунами, впоследствии разрушившее часть оборудования станции, и предотвратить аварию.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после происшедшего в Японии 11 марта землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате стихийных бедствий погибли около 16 тыс. человек. Сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.

Прокуратура утверждала, что руководство АЭС было предупреждено о приближении сильного цунами, но проигнорировало предупреждение, и требовала приговорить каждого из обвиняемых к пяти годам лишения свободы. Притом прокуратура дважды отказывалась возбудить уголовное дело, указывая на то, что шансов на успех мало, и согласилась только после того, как судебная коллегия, в которую обратились родственники жертв аварии, потребовала от нее возбудить дело. Процесс начался в 2017 году.

В 2017 году японский суд признал ответственность властей Японии и TEPCO за аварию и обязал выплатить компенсации нескольким тысячам местных жителей.

Яна Рождественская