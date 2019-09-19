Губернатор подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге чемпионата Европы по самбо

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении в Екатеринбурге чемпионата Европы по самбо в 2020 году, сообщили в департаменте информполитики региона. Соревнования пройдут с 21 по 25 мая.

В распоряжении говорится, что губернатор поручил создать организационный комитет по подготовке к соревнованиям. Министерству физической культуры и спорта совместно с Федерацией самбо Свердловской области поручено обеспечить проведение Чемпионата на высоком организационном уровне. Министерству здравоохранения — обеспечить качественное медобслуживание участников, а министерству общественной безопасности — охрану правопорядка. По словам свердловского министра физической культуры и спорта Леонида Рапопорта, сегодня борьбой самбо в Свердловской области занимается более 8 тыс. человек в почти 30 муниципалитетах.

В мае на чемпионате Европы в испанском Хихоне, где Екатеринбург был официально объявлен столицей ЧЕ-2020, сразу двое свердловчан завоевали медали. Обе – на счету представителей Клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы. Владимир Гладких (до 57 кг) выиграл свой второй чемпионский титул в карьере, а дебютант Евгений Еремин (до 52 кг) принес сборной России серебряную награду.