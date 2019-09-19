В ХМАО в отношении подозреваемых в связях с ИГ возбудили уголовное дело

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) задержаны три человека по подозрению в связях с «Исламским государством» (ИГ, запрещено на территории РФ), сообщили в региональном управлении СКР. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту участия в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемые склоняли жителей Нижневартовска к вступлению в ИГ. Во время обысков у них изъяли экстремистскую литературу, изображения с текстами экстремистского содержания, символику и флаг террористической организации. У одного из подозреваемых обнаружили наркотики в крупном размере и пистолет с патронами. Возбуждены уголовные дела по факту незаконного приобретения оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ) и хранение наркотиков (ч.2 ст. 228 УК РФ). Задержанным грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Елена Горшкова