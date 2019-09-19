Объем выданных потребкредитов в Удмуртии в августе сократился на 5,9%

В августе 2019 года банки Удмуртии выдали 19,5 тыс. потребительских кредитов. Это на 5,9% меньше значения июля прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России за обозначенный месяц выдали 1,55 млн потребкредитов — на 6,5% или 110 тыс. меньше, чем в августе 2018 года.

За указанный месяц наибольшее количество выданных потребительских кредитов отметили в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Башкирии, Свердловской области и Татарстане — 70,7 тыс., 64,6 тыс., 57,6 тыс., 54,2 тыс., 50,8 тыс. и 50,5 тыс. единиц соответственно. Наибольшее сокращение выдачи зафиксировали в Свердловской и Тюменской областях, Якутии, Челябинской области и Башкирии — оно составило 13,8%, 10,8%, 10,8%, 10,4% и 9,6% соответственно. Рост выдачи отметили лишь в Омской области — он составил 2,1%. Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по обозначенному виду кредитования.

«Очевидно, что сокращение количества выдаваемых кредитов связано с все более консервативной кредитной политикой банков, а также с действиями регулятора по охлаждению рынка розничного кредитования. Иными словами, в последнее время банки стараются кредитовать граждан все более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.