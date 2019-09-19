СПбМТСБ запустила новые индексы цен на нефтепродукты

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже запущены новые индексы цен на нефтепродукты — индексы оператора товарных поставок.

Как сообщается на сайте СПбМТСБ , индексы ОТП рассчитываются каждый торговый день на основе договоров, заключенных в ходе организованных торгов, осуществляемых с участием ОТП, и отражают их итоги. В функции ОТП входят проведение, контроль и учет поставок в рамках биржевых торгов, а также хранение топлива и гарантии его передачи покупателю.

На бирже уточнили, что запуск проекта с ПАО «Транснефть» в качестве ОТП состоялся в декабре 2017 года на базисах ЛПДС «Белгород», «Воронеж», «Володарская», «Невская», «Никольское-1», «Черкассы», НП «Брянск», НС «Солнечногорская». За восемь месяцев текущего года через биржевые торги, осуществляемые с участием ОТП, было заключено более 2 тыс. биржевых договоров, реализовано 185 тыс. тонн дизельного топлива, средний объем заключенного договора составил 88 тонн.