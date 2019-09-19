Ураган оставил без света в Башкирии около 40 тысяч человек

В Башкирии в результате ураганного ветра без электроэнергии остались 158 населенных пунктов, в которых проживают 36,6 тыс. человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Данные об отключении электричества зафиксированы по состоянию на 14 ч. Региональный главк МЧС также сообщает о более чем 60 случаях падения деревьев, повреждении около 10 автомобилей, трех опор ЛЭП, 10 рекламных конструкций.

Максимальные порывы ветра до 22 м в секунду зарегистрированы в юго-восточной части республики. Погибших и пострадавших нет.

В Башкирской электросетевой компании (БЭСК, входит в АФК «Система») сообщили, что сотрудники компании переведены на режим работы «Ураган». «Специалисты предпринимают все необходимые меры для оперативной ликвидации аварий. Задействовано 139 бригад в количестве 339 человек, 168 единиц техники. Благодаря этим мерам количество аварийных отключений уменьшается»,— сообщили в БЭСК.

Ирина Самойлова