ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей за незаконную рекламу финансовых услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Google на 100 тыс. руб. за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, которая не имеет лицензии на соответствующую деятельность, говорится в сообщении ведомства. Google рекламировала компанию через сервис Google AdWords.

Ранее ФАС признала рекламу компании Ali Trade о «заработках на инвестициях», которая противоречила требованиям закона. У компании не было соответствующей лицензии в реестре акционерных инвестиционных фондов на сайте ЦБ.

Ранее Google была оштрафована также на 100 тыс. руб. за выдачу ссылок на сервисы по написанию дипломов и курсовых работ.

Подробнее о запрете рекламы дипломных работ и его последствиях читайте в материале “Ъ” «Дипломирующие специалисты».