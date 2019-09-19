На Дону в Орловском районе сняли карантин по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота

В Орловском районе Ростовской области сняли карантин по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого скота, сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

В апреле этого года в хуторе Нижнеантоновском в апреле 2019 года ветеринарные врачи выявили при исследовании на бруцеллез положительную реакцию дали 17 голов из 40. Тогда на территории был введен карантин.

«Положительно реагирующее поголовье было отбито от условно здорового, с последующей сдачей животных на убой в течение 15 дней. Затем ветспециалисты провели дезинфекцию ЛПХ в хуторе с лабораторным подтверждением качества», - говорится в сообщении.

В течение лета специалисты ветслужбы провели комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий и добились полного оздоровления животных от бруцеллеза.

Дарья Голякова