На создание «Точек роста» в саратовских сельских школах было выделено 103,4 млн рублей

В сельских школах Саратовской области 24 сентября откроется 65 «Точек роста» - центров образования цифрового и гуманитарного профиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Общий объем финансирования создания центров в этом году составил 103,4 млн руб., из которых 101,4 млн – средства федерального бюджета.

Во всех школах уже завершен ремонт в соответствии с типовым дизайн-проектом центров «Точка роста», идет приемка нового оборудования –техники, квадрокоптеров, VR-шлемов, 3D-оборудования.

В ближайшие три года регион получит субсидию на открытие в еще 172 «Точек роста».

Марина Ковалева