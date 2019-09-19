В ТОСЭР «Нытва» появились первые резиденты

Министерство территориального развития Пермского края заключило соглашения с ООО «Санаторий-профилакторий “Оазис”» и ООО «Нытвенский механический завод “Парма”» о ведении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Нытва» (ТОСЭР). Статус резидентов оба предприятия получат в октябре после включения сведений о них в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.

Санаторий планирует расширение деятельности с созданием 21 нового рабочего места. Механический завод запускает в Нытве новое производство металлоизделий и планирует создать 20 новых рабочих мест.

Статус резидента ТОСЭР позволяет ощутимо снижать налоговую нагрузку на резидентов, а также дает возможность расширить механизмы льготного кредитования.

Как ожидается, создание ТОСЭР «Нытва» позволит к 2029 году диверсифицировать экономику города, снизить ее зависимость от градообразующего предприятия – ОАО «Нытва», повысить инвестиционную привлекательность города, создать 420 постоянных рабочих мест, привлечь более 400 млн руб. инвестиций. Ранее статус ТОСЭР в Пермском крае был присвоен только Чусовому, который на конец августа занимал третье место в Приволжском федеральном округе по числу резидентов.