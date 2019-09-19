СКР проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции Сургута

Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) проводит доследственную проверку после смерти мужчины в отделе полиции Сургута, сообщили в пресс-службе ведомства.

16 сентября в отдел полиции доставили 48-летнего мужчину. Его задержали за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Утром мужчину обнаружили мертвым. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни сердца. О каком отделении полиции идет речь в ведомстве не сообщили.

«Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза»,— рассказали в СКР.