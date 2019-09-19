Cеть кафе «МУ-МУ» объявила старт открытых продаж франшизы.

Сложно представить российский ресторанный рынок без одной из самых популярных сетей общественного питания — кафе «МУ-МУ».

На сегодняшний день «МУ-МУ» — один из самых востребованных игроков в индустрии питания.



За 19 лет уверенного развития в Москве и Подмосковье открылись и успешно работают 43 кафе. Ежегодно сеть, входящая в состав ресторанного холдинга Maison Dellos, принимает более 12 млн гостей, и этот показатель неуклонно растет. При этом компания не только завоевала симпатии жителей столицы и многочисленных туристов, но и регулярно становилась партнером и организатором питания крупнейших международных мероприятий, таких как Олимпийские игры 2014 года, чемпионат мира по футболу 2018 года.

Очередным успешным шагом в развитии проекта стал запуск собственной франшизы.

Владелец ресторанного холдинга Maison Dellos Андрей Деллос Фото: МУМУ

По словам Андрея Деллоса, владельца ресторанного холдинга Maison Dellos, многочисленные запросы на приобретение франшизы кафе поступали уже давно. «Кафе “МУ-МУ” из года в год только повышает планку качества среди заведений free flow. Это устойчивый, сильный и узнаваемый бренд. В нынешних условиях рынка этот формат, этот успешный бренд может стать чуть ли не единственным эффективным решением для предпринимателей, ломающих голову, куда инвестировать, и я готов им поделиться. Именно поэтому мы и открыли продажи франшизы “МУ-МУ” — сейчас самое время!» — рассказал Андрей Деллос.

Приобретая франшизу сети кафе «МУ-МУ», франчайзи получает доступ к уникальной системе стандартов и бизнес-процедур, предназначенных для открытия и организации работы кафе.

Франчайзинговый пакет включает в себя успешный узнаваемый бренд, устойчивую бизнес-модель, стандартизированный ассортимент блюд и напитков, систему операционной поддержки и маркетингового продвижения, а также программу лояльности для гостей.

Фото: МУМУ

Франчайзер берет на себя обязательства по обучению сотрудников кафе, а также гарантирует поддержку партнера на этапе открытия кафе, от создания дизайн-проекта до авторского надзора на каждом этапе строительства и последующего запуска.

Компания разрабатывает персонализированное предложение по франшизе под каждый конкретный запрос. При выборе помещения и построения бизнес-модели франчайзер совместно с потенциальным партнером проводят комплексную оценку локации на основе не имеющего аналогов программного решения. Такая опция уникальна на российском рынке франчайзинга, она позволяет максимально точно спрогнозировать товарооборот и минимизировать риски при открытии.

Ориентировочный объем инвестиций при покупке франшизы кафе «МУ-МУ» составит порядка 35 млн руб. в Москве и 27 млн руб. — в Подмосковье для объектов от 500 кв. м.

Средний срок окупаемости — от 26 до 36 месяцев, рентабельность проекта — от 12%, прибыль — с первого месяца операционной деятельности.

Фото: МУМУ

В условиях экономической турбулентности приобретение франшизы крупной московской сети общественного питания — это проверенный способ минимизации рисков в новых проектах, стабилизации собственного бизнеса устойчивыми к кризисным сценариям концепциями, а также отличный инструмент диверсификации.

Более подробную информацию об условиях приобретения франшизы «МУ-МУ» можно узнать на сайте на сайте http://franchising.cafemumu.ru/.