Санаторий «Россиянка» в Анапе не был продан на торгах

Санаторий «Россиянка» в Анапе не смогли продать торгах из-за отсутствия заявок, сообщает Единый реестр сведений о банкротстве. Имущественный комплекс санатория выставляли на аукцион за 1 млрд руб. В числе лотов были спальные корпуса площадью 8,87 тыс. и 9,87 тыс. кв. метров, здание клуба площадью 5,7 тыс. кв. метров, право пользования участком площадью 12,3 га на Пионерском проспекте Анапы, административный корпус, подсобные и развлекательные помещения, а также спортивные объекты. Отдельными лотами были выставлены прицепы, грузовики, автобусы.

Процедура наблюдения была введена в отношении санатория в сентябре 2015 года по решению Арбитражного суда Краснодарского края. В 2017 году рыночную стоимость имущества ОАО «Санаторий «Россиянка» оценили в 704 млн рублей.

Елена Рыжкова