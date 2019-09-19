На Дону число выданных потребительских кредитов в августе сократилось на 9%

По итогам августа 2019 года количество выданных в Ростовской области потребительских кредитов по сравнению с аналогичным показателем за август прошлого года сократилось на 9,2% и составило 45,2. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Регион занял по этому показателю седьмое место в стране.

Лидируют по выдаче потребительских кредитов Москва (70,7 тыс.), Московская область (64,6 тыс.) и Краснодарский край (57,6 тыс.).

В целом по стране спроса потребительские кредиты упал на в среднем на 6,5%. В августе текущего года российские банки выдали около 1,6 млн таких кредитов, тогда как в августе 2018 года этот показатель составлял почти 1,7 млн кредитов.

Дарья Голякова