Зарубежные СМИ: Причастен ли Иран к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии?

Атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии благословил сам аятолла Али Хаменеи. По крайней мере, так утверждает телеканал CBS со ссылкой на свой источник из числа американских официальных лиц. Якобы верховный лидер Ирана дал свое согласие на запуск дронов при условии, что причастность Тегерана доказать будет невозможно. CBS дает еще несколько пикантных подробностей инцидента в Саудовской Аравии, а другие СМИ рассуждают, как мировое сообщество может наказать Тегеран за атаку на соседнюю страну. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Тегеран свою причастность к атакам на саудовские НПЗ отрицает, но у американцев есть доказательства, сообщает CBS. Это неопубликованные спутниковые фотоснимки, на которых видно, как сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана ведут подготовку к ударам. Эти кадры были сделаны на авиабазе Ахваз на юге Ирана. Но эксперты не сразу оценили значимость таких документов, поскольку были застигнуты врасплох, цитирует телеканал слова одного из чиновников.

О получении веских доказательств вины Ирана заявила и Саудовская Аравия. Газета The Guardian сообщает, что министерство обороны королевства насчитало в общей сложности 25 дронов и крылатых ракет, которые нанесли удары по нефтяным месторождениям Абкайк и Хурайс. Обломки аппаратов продемонстрировали журналистам на специально созванной пресс-конференции.

Ситуация на Ближнем Востоке может затронуть многие страны далеко за пределами региона. Вашингтон сейчас решает, как реагировать. Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Саудовскую Аравию и склоняется к жесткому ответу на «акт агрессии», пишет газета The Hill.

Однако президент Дональд Трамп сдержанно заявил о том, что вариантов, как реагировать, множество, но о развязывании войны речи не идет. Белый дом настаивает на создании международной коалиции для давления на Иран через Организацию объединенных наций, сообщает The Wall Street Journal.

Дональд Трамп говорит, что его команда разработала целый ряд мер для сдерживания возможных будущих провокаций Ирана, в том числе удушение экономики и киберкампании, чтобы давить на Тегеран без кровопролития, уточняет The New York Times. Мистер Трамп ведет себя как главнокомандующий, ищущий способ быть жестким, не нажимая на курок.