«Галереи в столице России не случилось»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как американский арт-дилер ереванского происхождения начинал карьеру.

Сайт The Art Newspaper пишет, что совершенно необходимо прочесть интервью, которое только что опубликовано в GQ Style. Это разговор с «мегадилером», как его называют в арт-мире, 74-летним Ларри Гагосяном. «Гагозин», как называют его мои англоязычные приятели и коллеги.

В интервью множество гэгов. Например, рассказ о том, как Ларри в первый раз женился в конце 1960-х в возрасте 21 года (брак был весьма недолгим). Это было в Лас-Вегасе, часовня открывалась в 8 утра, поэтому пара пошла в круглосуточную биллиардную напротив и всю ночь напролет катала шары в ожидании венчания. «Думаю, не такой уж я романтик»,— говорит теперь Гагосян. Или триллер в лондонском ресторане Balthazar (это филиал нью-йоркского известного заведения). Ларри подавился стейком — кусок мяса застрял в его горле. Начал задыхаться. Один из посетителей применил так называемый прием Геймлиха — это когда ты обхватываешь подавившуюся жертву сзади, руки, сцепленные в замок, кладешь чуть выше пупка и резко сдавливаешь желудок толчками внутрь и вверх. Гагосян в благодарность прислал парню ящик вина. А впервые этот метод описал доктор Генри Геймлих в 1974-м.

Гагосян родился в Лос-Анджелесе, он внук выходцев из Еревана. Начал карьеру с торговли плакатами у стен Калифорнийского университета, где учился. Как говорят, он покупал постеры по $2, оформлял их в рамки и продавал по 15 баков. До этого работал продавцом в книжном и музыкальном магазинах, кассиром в супермаркете и секретарем на ресепшне.

Сейчас у Ларри 18 пространств по всему миру. Шесть в Нью-Йорке, три в Лондоне; в Беверли-Хиллс, Сан-Франциско, Париже, Ле-Бурже, в Женеве, Базеле, Гонконге, Риме и Афинах. В конце нулевых он устроил в Москве пару резонансных выставок, на Рублевке (я помню, какой это был шок, когда мы впервые увидели живьем Джеффа Кунса и Дэмиена Херста) и на «Красном Октябре». Аккурат во время последней грянул кризис 2008 года. Так что галереи Гагосяна в столице России не случилось.