Курганец отсудил у перевозчика 100 тыс. рублей за падение в автобусе

Курганский городской суд взыскал с компании, осуществляющей пассажирские перевозки в городе, 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда гражданину, который получил телесные повреждения, упав в салоне автобуса.

Как сообщают в прокуратуре Курганской области, суд установил, что в прошлом году водитель ПАЗа, в котором ехал пассажир, допустил нарушение правил дорожного движения, наехав на препятствие. Это и повлекло за собой падение. В результате гражданин получил травмы средней степени тяжести.