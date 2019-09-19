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Курганец отсудил у перевозчика 100 тыс. рублей за падение в автобусе

Курганский городской суд взыскал с компании, осуществляющей пассажирские перевозки в городе, 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда гражданину, который получил телесные повреждения, упав в салоне автобуса.

Как сообщают в прокуратуре Курганской области, суд установил, что в прошлом году водитель ПАЗа, в котором ехал пассажир, допустил нарушение правил дорожного движения, наехав на препятствие. Это и повлекло за собой падение. В результате гражданин получил травмы средней степени тяжести.

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