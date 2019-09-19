В Темрюкском районе у местного жителя нашли две тонны фальсифицированного алкоголя

Следственный отдел Темрюкского района возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в незаконном сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба СКР по краю, 10 июля 2019 в рамках оперативно-разыскных мероприятий местный житель сбыл потребителю фальсифицированную алкогольную продукцию с этикетками «Лезгинка» и «Кизляр». Впоследствии было произведено исследование изъятой продукции, по результатам которого установлено, что она является спиртосодержащей жидкостью с наличием токсичных микропримесей. также спиртное содержало вещества гексанол, фенилалкоголь и бензальдегид. При этом они не должны содержаться в алкогольной продукции в любой концентрации, так как являются опасными для жизни и здоровья потребителей. Правоохранители обыскали жилье подозреваемого и его родственников, в ходе обысков изъято более 2 т спиртосодержащей продукции, в том числе этилового спирта более 1 тыс. литров. Вся обнаруженная спиртосодержащая жидкость изъята, назначено проведение судебной физико-химической экспертизы. Расследование продолжается.

Елена Рыжкова