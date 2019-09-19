Глава Новосибирской области в рамках «Технопрома» подписал ряд важных для региона соглашений

В Купинском районе Новосибирской области будет построен маслоэкстракционный завод, а в 40 отдаленных селах региона уже в этом году появится стабильная сотовая связь. Во второй день работы VII Международного форума «Технопром» губернатор Андрей Травников подписал ряд соглашений.

Соглашения о сотрудничестве правительства Новосибирской области подписаны с Фондом инфраструктурных и образовательных программ, ПАО «Мегафон», ООО «Трансхимэкспорт», ООО «Система Мультипасс». Также соглашение о сотрудничестве заключено между правительством региона, Советом ректоров высших учебных заведений региона и СО РАН. По итогам подписания губернатор прокомментировал значение для региона заключенных договоренностей.

«Мы подписали соглашение с инвестором, который намерен развивать комплекс Купинского элеватора. Этот проект мы достаточно подробно обсуждали месяц назад, когда я был с рабочей поездкой в Купинском районе»,— напомнил губернатор.

Соглашение о сотрудничестве с ООО «Трансхимэкспорт» на территории Новосибирской области подразумевает реализацию инвестпроекта по модернизации производственного комплекса АО «Купинский элеватор», расположенного в городе Купино. Проект включает строительство маслоэкстракционного завода производительностью до 500 т в сутки, а также ввод в эксплуатацию новых емкостей для хранения сельскохозяйственных культур.

«Проект необходимый, интересный. Он предполагает развитие такой перспективной отрасли растениеводства, как выращивание технических масличных культур, в частности рапса,— отметил Андрей Травников.— Наши сельхозтоваропроизводители уже достаточно хорошо изучили рынок Юго-Восточной Азии, и рапс сегодня активно экспортируется в эти страны. Теперь есть предложение экспортировать продукт его переработки — масло».

Глава Новосибирской области уточнил, что проект, который даст толчок дальнейшему развитию одному из отдаленных районов нашего региона и стимулирует увеличение производства, будет реализован в течение ближайших двух лет.

В рамках другого соглашения — с ПАО «Мегафон» — в Новосибирской области только в этом году будет установлено или обновлено оборудование сотовой связи в 40 населенных пунктах. Всего в рамках соглашения о взаимодействии при создании цифровой среды в регионе компания планирует с 2019 по 2021 год инвестировать более 4,5 млрд рублей.

Предметом соглашения с ПАО «Мегафон» является взаимодействие, направленное на развитие экономики Новосибирской области, реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и областных социально-экономических программ, привлечение инвестиций в экономику нашего региона, реализацию инфраструктурных и социально-культурных проектов на основе телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни новосибирцев.

Капитальные затраты будут направлены на запуск сети стандарта «Интернет вещей» (NB-IoT) в Новосибирске, запуск федерального центра обработки данных (ЦОДа), а также расширение территории покрытия уже действующих сетей 2G, 3G и LTE на территории области, включая отдаленные населенные пункты.

«Соглашение направлено на расширение мощностей „Мегафона“ в Новосибирской области. Наш регион выбран в числе трех других в РФ как базовый производственный для этой компании. Для нас это важно — это новые инвестиции, новые рабочие места. И вторая часть соглашения — увеличение покрытия территории региона услугами связи»,— уточнил Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что ранее аналогичное соглашение было заключено с компанией «МТС». В результате совместной работы правительства региона и сотового оператора почти 130 населенных пунктов в Новосибирской области получили более устойчивую мобильную связь.

Остальные соглашения, отметил Андрей Травников, носят рамочный характер. Так, предметом соглашения между правительством Новосибирской области и Фондом инфраструктурных и образовательных программ станет сотрудничество сторон, направленное на реализацию государственной политики в сфере инноваций, нанотехнологий и наноиндустрии, развитие инновационной инфраструктуры в нашем регионе, стимулирование потребления и производства продукции и услуг нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики.

Соглашение между правительством региона, Советом ректоров высших учебных заведений региона и СО РАН прописывает сотрудничество сторон, направленное на развитие и обеспечение эффективной деятельности научно-образовательного комплекса Новосибирской области. Основные направления совместной работы трех сторон — создание условий для вовлечения образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, организаций реального сектора экономики в подготовку учителей общеобразовательных организаций; разработка и реализация сетевых образовательных программ магистратуры и аспирантуры; разработка согласованной концепции по вопросам научного и кадрового взаимодействия с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразийского экономического союза; проведение совместной работы по реализации проекта «Академгородок 2.0»; содействие развитию и продвижению социальных инициатив научной молодежи и другие.

Еще одно соглашение — между правительством Новосибирской области и ООО «Система Мультипасс» — протоколирует сотрудничество в сфере внедрения и популяризации использования инновационных технических и программных решений в сфере цифровизации экономики Новосибирской области для внедрения передовых систем в сферах транспорта, медицины, образования с целью социально-экономического развития региона.

Во второй день «Технопрома–2019» губернатор провел рабочую встречу с генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам в городе Екатеринбурге господином Нго Фыонг Нги, а с членами делегации Республики Беларусь во главе чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко обсудил вопросы дальнейшего экономического сотрудничества.

Напомним, что в июле этого года во время VI Форума регионов России и Беларуси Андрей Травников пригласил белорусскую делегацию принять участие в работе VII форума «Технопром». Программа у делегации в рамках форума насыщенная, особый интерес у экспертов из Республики Беларусь вызвала научная повестка форума. Также во время совещания было отмечено, что стороны продолжат сотрудничество в сфере промышленного производства и торговли, агропрома, транспорта, образования, здравоохранения, молодежной политики, информационных технологий, культуры, туризма.

Форум «Технопром–2019» продолжит свою работу 20 сентября — с участием губернатора пройдет ряд мероприятий, в том числе круглый стол «Как вывести НОЦ на мировой уровень» и пленарная сессия «Таланты и возможности».