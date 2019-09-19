Проект «Нарисуй свой элемент» филиала «Азот» вошел в лонг-лист премии PROBA AWARDS

Общегородская творческо-просветительская акция «Нарисуй свой элемент» стала полуфиналистом премии международного конкурса PROBA AWARDS в номинации «Корпоративные коммуникации». Масштабный проект создан филиалом «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» к 150-летию периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева.

В престижном международном конкурсе приняли участие более 350 проектов. Финалистами и полуфиналистами стали проекты крупных компаний: «СТС», Unilever, Р.И.М. и Coca-Cola, Disney, «Газпром нефть», «МегаФон», «Роскосмос», «ВКонтакте», Leroy Merlin и Comunica, iMARS и другие. Заявки на конкурс оценивали профессионалы в области PR и стратегических коммуникаций, директора крупнейших международных компаний.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

– Стать полуфиналистом престижного международного конкурса – для нас очень ценно. Мы благодарим всех участников акции «Нарисуй свой элемент» за творчество и причастность к масштабному и, что самое главное, полезному проекту. Важность химии в жизни каждого из нас неоспорима. Уверена, с такой поддержкой впереди еще много проектов и наград!

В создании конкурсной таблицы Менделеева приняло участие более 200 человек. Коллективам детских садов, школ, учреждений дополнительного образования города Березники и сотрудникам филиала «Азот» было предложено нарисовать химический элемент в любой технике исполнения. Всего 126 элементов. Творческие рисунки были представлены в формате арт-моб при составлении масштабной таблицы Менделеева в День химика на центральной площади города. Событие зафиксировано и занесено официальным представителем «Книги рекордов России» Александром Пересветом под формулировкой «Наибольшая площадь таблицы Менделеева, состоящей из изображений химических элементов, в России с результатом 63 кв. м». Пресс-служба филиала «Азот» сняла видеоклип под специально написанную песню, которую сочинил и записал талантливый березниковский музыкант и звукорежиссер Константин Чащухин.

Напомним, в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 150-летнего юбилея таблицы Д. И. Менделеева, филиал «Азот» создал видеопроект «Лица завода. ЭЛЕМЕНТарно» – о молодых сотрудниках-азотчиках, наградил победителей олимпиады по химии среди старшеклассников, провел дни открытых дверей в Березниковском филиале ПНИПУ. Планируются открытые уроки по химии в школах города.

Видео "150 лет таблице Д.И. Менделеева" по ссылке.