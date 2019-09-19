Главного тренера ФК «Ростов» оштрафовали после матча с «Ахматом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение оштрафовать на 30 тыс. руб. главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина за нарушения во время матча с «Ахматом». Соответствующее решение опубликовано на сайте РФС. Поводом для штрафа стал выход тренера за пределы технической зоны без разрешения судьи.

За такое же нарушение был оштрафован и главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов. Он заплатит 20 тыс. руб.

Матч «Ростов-Ахмат» прошел в понедельник прошла на «Ростов-Арене». Ростовский клуб победил со счетом 2:1.

Дарья Голякова