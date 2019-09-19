Красноярские власти хотят создать премию имени Дмитрия Хворостовского

Правительство Красноярского края разработало законопроект о премировании выдающихся работников культуры, сообщила пресс-служба органа власти. Ранее такое распоряжение давал губернатор Александр Усс.

Согласно документу, предлагается учредить государственные премии по семи направлениям: за достижения в хореографическом искусстве — имени артиста балета Михаила Годенко, в музыке — имени дирижера Ивана Шпиллера, в сфере литературы — имени писателя Виктора Астафьева, в области оперного искусства — имени народного артиста Дмитрия Хворостовского, в кинематографии — имени сценариста и актера Виктора Трегубовича, за достижения в развитии театра — имени актера Иннокентия Смоктуновского. Размер вознаграждения составит 230 тыс. руб. Предполагается, что премии будут вручать по решению губернатора на основании предложений экспертного совета.

Отметим, что после смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского в Красноярском крае, где он родился, были установлены две мемориальные доски с его изображением. В марте этого года инициативу установки памятнику господину Хворостовскому поддержал горсовет. А в мае президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имени оперного певца аэропорту Красноярска.

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Юлия Сасевич