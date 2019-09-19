Владимир Ведерников попросил не считать его прокурором-варягом

Заместитель прокурора Москвы Владимир Ведерников, предложенный генеральным прокурором России Юрием Чайкой на должность прокурора Башкирии, сегодня был согласован депутатами башкирского парламента Курултая. За его кандидатуру проголосовали 103 из 104 присутствовавших депутатов, один не голосовал.

Накануне согласовать кандидатуру прокурора депутатам рекомендовал профильный комитет Курултая, а сегодня его представлял заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Он охарактеризовал господина Ведерникова как «квалифицированного, требовательного, профессионально-подготовленного руководителя», обладающего «большим практическим опытом, организаторскими способностями», «настойчивостью и принципиальностью».

Сам Владимир Ведерников заявил депутатам, что слышал, будто его предстоящее назначение обсуждается как приезд в Уфу из Москвы «варяга» и «временщика». «Мол, наломает дров и уедет без следа»,— отметил он. Однако, заявил прокурор, его дед родился в селе Соколки Белокатайского района Башкирии, уже позже семья вынуждена была переехать в Сибирь. Поэтому, сказал прокурор, он «приехал не на время, а вернулся в родные края».

В марте башкирские депутаты, также большинством голосов, согласовали на должность прокурора уроженца Татарстана, сотрудника Генпрокуратуры Камиля Кашаева.

Подробнее об этом в материале «Мне близки традиции и дух жителей республики».

Булат Баширов