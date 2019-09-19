Председатель саратовского облизбиркома ушел в отставку

Владимир Писарюк покинул пост председателя избирательной комиссии Саратовской области. Его заявление было рассмотрено на очередном заседании облизбиркома. Господин Писарюк также вышел из состава комиссии. Он занимал пост председателя с 2017 года.

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» положительно оценил работу облизбиркома при Владимире Писарюке. «На мой взгляд, в недолгий период руководства областной избирательной комиссией господином Писарюком ИКСО в целом двигалось в правильном направлении в подготовке и проведении выборов на территории региона. За прошедшие два года ни разу не повторилась скандальная ситуация 2016 года с 62,2% за «Единую Россию» и 2017 года, когда губернаторские выборы в регионе оказались полностью нарисованными, что очевидно показала акция Саратовского РО РОДП «Яблоко» «позитивный бойкот», которая была поддержана сотнями наших сторонников в Саратове, - пояснил он. - Впервые за долгие годы у оппозиции в регионе появился смысл бороться за голоса избирателей, не будучи уверенными в том, что в итоге в протоколах появятся нарисованные цифры, не имеющие ничего общего с реальным волеизъявлением граждан. Впервые за много лет мы не фиксировали массовых бесстыдных фальсификаций на этапе подсчета голосов. Основная заслуга в этом принадлежит, безусловно, борцам за честные выборы в регионе, но нужно признать, что произошло это при господине Писарюке».

Марина Ковалева