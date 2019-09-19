Суд отменил приговор трем бывшим сотрудникам полиции Бердска

Новосибирский облсуд отменил приговор, вынесенный трем бывшим сотрудникам УМВД Бердска. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила прокурор апелляционного отдела региональной прокуратуры Ольга Дуденко, отметив, что основанием для отмены стали процессуальные нарушения, допущенные городским судом Бердска.

Суд первой инстанции вынес приговор в июне это года, заслушав уголовное дело в особом порядке. Экс-начальнику следственного отдела УМВД Алексею Зорину и бывшему оперуполномоченному антинаркотического отдела Ивану Мощенко присудили по два года заключения, оперативнику Богдану Кравчуку — год и десять месяцев. Всем троим назначено наказание в колонии общего режима. По некоторым данным, горсуд не мог рассматривать дело по упрощенной процедуре, поскольку не все его фигуранты признали вину. В итоге дело экс-правоохранителей возвращено в тот же суд, разбирательство пройдет в общем порядке — с исследованием всех доказательств, допросом свидетелей и потерпевших.

Бывшие сотрудники УМВД Бердска Алексей Зорин, Богдан Кравчук и Иван Мощенко обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они выкупили дешево у задержанного наркодилера автомобиль Mitsubishi, заявив, что его машина все равно будет конфискована, а затем продали иномарку по рыночной цене. Сделка принесла им свыше 570 тыс. руб. Из органов они были уволены по компрометирующим основаниям — «за совершение проступка, порочащего часть сотрудника».

О приговоре экс-сотрудинкам МВД читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Полицейские проследовали за задержанным»

Константин Воронов