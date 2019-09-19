У жительницы Ставрополья изъяли 600 литров немаркированного алкоголя

В Благодарненском городском округе Ставропольского края дома у местной жительницы обнаружили 600 л немаркированного алкоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Согласно товароведческой экспертизе, стоимость изъятого составила более 300 тыс. руб.

Оперативники установили, что подозреваемая приобрела алкоголь в соседнем регионе и хранила алкоголь в кладовках у себя дома для дальнейшей продажи. Полицейские провели контрольную закупку продукции и задокументировали факт незаконного сбыта немаркированного алкоголя.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Дарья Голякова