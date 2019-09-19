Прокуратура просит направить разработчика LinguaLeo на принудительное лечение

Дюртюлинская межрайонная прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело 35-летнего разработчика приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова. Он обвиняется в убийстве своей сестры (ст. 105 УК РФ), которое было совершено в мае.

Судмедэкспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством и в момент убийства не осознавал своих действий. Мотивом убийства стало раздражение и неадекватное состояние сестры, отмечают в ведомстве. Программист полностью признал вину. Обвинение ходатайствует перед судом о его направлении на принудительное медицинское лечение в психиатрический стационар.

LinguaLeo — популярное приложения для изучения иностранных языков. На сайте сервиса говорится, что его используют 18 млн человек.

Наталья Павлова, Уфа