Приставы выставили на продажу псалтырь Никиты Белых

ФССП выставила на торги имущество бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного к восьми годам лишения свободы за получение взяток.

Ведомство намерено реализовать псалтырь 1779 года (начальная чена 2 тыс. руб.), наручные часы Blancpain Aqua Lung (начальная цена 552,6 тыс.руб.), а также автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска, стартовая цена 901,7 тыс. руб.

Адвокат господина Белых сообщил РБК, что речь идет о вещах, которые были изъяты во время следственных действий в 2016 году. «Никита Юрьевич, как известно, увлекается историей, ему дарили книги исторической направленности, часы. Сам он часы практически не носит», — сообщил РБК господин Грохотов. Начальная стоимость автомобиля, по его словам, завышена, поскольку он «очень старый». Адвокат добавил, что намерен обжаловать изъятие имущества.