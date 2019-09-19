Сенатором от Оренбургской области стала Елена Афанасьева

Елена Афанасьева наделена полномочиями представлять правительство Оренбургской области в Совете Федерации Федерального собрания России. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на указ губернатора Дениса Паслера.

Елена Афанасьева родом из Оренбурга. Она является выпускницей Оренбургского государственного педагогического университета. Ранее преподавала историю.

С 1994 года Елена Афанасьева занимается политикой. В 2003 году она была избрана депутатом Госдумы IV созыва по федеральному списку ЛДПР. В 2007 и 2011 годах Елена Афанасьева избиралась депутатом Госдумы V и VI созывов. С 26 сентября 2014 года является сенатором от Оренбургской области.

Георгий Портнов