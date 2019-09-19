Двое липецких депутатов лишились мандатов из-за отсутствия деклараций о доходах

Депутаты Верхнеказаченского (Задонский район) и Ратчинского (Добровский район) сельсоветов Владимир Аргунов и Ольга Гончарова досрочно сложили депутатские полномочия, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Там уточнили, что процедура была инициирована главой администрации региона Игорем Артамоновым. Господа Аргунов и Гончарова «в установленный законом срок не представили сведения о доходах, тем самым нарушив требования законодательства о противодействии коррупции». Представительные органы сельских поселений, рассмотрев обращение главы региона, приняли решения о досрочном прекращении депутатских полномочий Владимира Аргунова и Ольги Гончаровой.

В соответствии с требованиями закона «О противодействии коррупции» депутаты должны были представить сведения о доходах за 2018 год не позднее 30 апреля 2019-го.

Валерия Розбот