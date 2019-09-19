Киновыходные в стиле фильма «Залечь на дно в Брюгге» Сказочно красивый бельгийский город Брюгге идеален для бегства на уикенд

Фильм «Залечь на дно в Брюгге» режиссера Мартина Макдонаха — тот случай, когда город не просто декорация к действию, а полноценный герой картины. Киллеры-неудачники Рэй (Колин Фаррелл) и Кен (Брендан Глисон) после провального задания сбегают в бельгийский городок Брюгге по приказу шефа (Рэйф Файнс), чтобы переждать шумиху. Кен влюбляется в Брюгге без памяти, Рэй — истово ненавидит город, сравнивая его с адом. Несмотря на жанровое определение «черная трагикомедия», фильм полон романтики, которой во многом способствует сохранившаяся красота средневековой Европы. «Коммерсантъ Стиль» проследил за маршрутом героев и выбрал несколько знаковых мест в Брюгге для прогулки в осенние выходные.

Башня Белфорт

Башня Белфорт на площади Маркт — первое место, которое посещают Рэй и Кен во время своего незапланированного отпуска. Восхищенный Кен спешит подняться на самый верх величественного здания, раздраженный Рэй остается внизу на площади. Белфорт — главное строение Брюгге и его визитная карточка. В Средневековье Белфорт была не только символом свободы и независимости, но и важным стратегическим объектом: она служила сторожевой башней, в ее стенах под девятью замками хранились документы, а корильон и 47 колоколов восьмиугольной готической колокольни оповещали жителей Брюгге о событиях. Площадь Маркт была центром торговли, сбора горожан и, разумеется, местом развлечений и казней.

Сегодня Белфорт по-прежнему возвышается над Брюгге, являя собой застывшую историю. С колокольни открывается завораживающая панорама старинного города, от которой посетителя отделяет 366 ступеней узкой винтовой лестницы. Вид Брюгге с высоты птичьего полета создает ощущение пребывания в старой-старой сказке и путешествия не только в пространстве, но и во времени.

Где: Markt, 7

Время работы: понедельник-воскресенье с 9:30 до 18:00





Набережная Rozenhoedkaai

Герои плывут на лодке по каналам Брюгге, минуя набережную Розенхудкай — центральную водную магистраль города, которая соединяет центр с сетью многочисленных каналов. Невероятно красивая Розенхудкай — словно почтовая открытка из прошлого или иллюстрация к средневековому эпосу. Это самое фотографируемое место в Брюгге. Из-за большого потока туристов сюда лучше прийти ранним утром и полюбоваться легкой дымкой над силуэтами города или поздним вечером, когда огни волшебно отражаются на водной глади. Вдоль набережной расположено множество баров и ресторанов, магазинов и лавочек, и чуть ли не каждый дом — памятник архитектуры.

Речные прогулки, которые начинаются на Розенхудкай,— абсолютный must see выходных в Брюгге в любую погоду. С воды город впечатляет еще больше, открывая другие грани своей красоты. В иные секунды возникает впечатление, что это улицы Брюгге медленно проплывают мимо, словно фигуры в старинной музыкальной шкатулке. А под саундтрек из фильма они запомнятся на всю жизнь.

Где: Rozenhoedkaai





Госпиталь святого Иоанна

Во время речной прогулки Кен рассказывает Рэю о госпитале святого Иоанна, вдоль которого плывет лодка. Госпиталь святого Иоанна — самое старое лечебное учреждение в Европе, он основан в XII веке монахами-августинцами для бедняков и пилигримов и работал вплоть до 1976 года. Сегодня здесь находится музей истории медицины, в немного жутковатой экспозиции можно увидеть медицинские инструменты, платья монахинь, редкие архивные документы. В часовне госпиталя выставлены работы художника Ганса Мемлинга, которые хранятся здесь со дня создания, то есть с XV века. Особое место среди них занимает Рака св. Урсулы. По легенде, во время нашествия наполеоновской армии на вопрос французского офицера, действительно ли здесь находится шедевр Мемлинга, сестры-августинки впервые согрешили, солгав, что ничего подобного у них нет и быть не может.

Госпиталь очаровывает сохранившейся атмосферой Средневековья, хотя впечатлительных особ наглядная история врачевания может изрядно напугать. Чтобы прийти в себя, стоит прогуляться по восхитительному зеленому садику госпиталя, в котором найдется покой и умиротворение.

Где: Mariastraat 38

Время работы: вторник-воскресенье с 9:00 до 17:30,

понедельник — выходной





Бар Zwart Huis

Рэй и Кен заходят пропустить по стаканчику пива в ресторанчике Zwart Huis. Заведение находится в памятнике архитектуры, прекрасном купеческом особняке 1482 года, и считается одним из лучших в Брюгге. Оправдывая название (голл. «Черный дом»), интерьер ресторана выполнен в темных тонах, что создает атмосферу некоего таинства, в центре зала находится камин, который наполняет зал теплом и уютом. Гостей встречает легкий джаз и приятные гастрономические комплименты от шеф-повара.

Меню Zwart Huis радует и даже удивляет разнообразием (вегетарианцам далее читать не рекомендуется): здесь найдутся улитки, необычные сорта рыбы, а также мясо страуса и кенгуру. Несколько раз в месяц в ресторане проходят живые концерты. В такие вечера Zwart Huis собирает аншлаг, и в старинном доме возникает удивительная атмосфера веселой дружеской вечеринки. В будние дни у ресторана довольно капризный график работы, зато в выходные он рад гостям целый день.

Где: Kuipersstraat, 23

Время работы: среда-пятница с 12:30 до 14:30, с 17:30 до 00:00,

суббота-воскресенье с 12:00 до 00:00, понедельник-вторник — выходные





Музей Грунинге

Герои приходят в музей, где Рэй с особым интересом разглядывает картину Иеронима Босха «Страшный суд». Коллекция музея начала формироваться еще в XVIII веке — местные ценители искусства основали Академию художеств, которая обязывала каждого живописца передать в коллекцию одну картину в качестве разрешения работать в Брюгге. Спустя 200 лет академия была закрыта, а собрание полотен перешло в достояние города.

Сегодня музей Грунинге — богатейшее хранилище шедевров фламандского Ренессанса: помимо Босха, здесь выставлены работы Яна ван Эйка, Ганса Мемлинга, Питера Брейгеля-младшего.

В музее нет тайников и секретных подвалов — все произведения находятся в залах. Экспозиция Грунинге регулярно обновляется и пополняется новыми полотнами. Также здесь проходят временные выставки и лекции об искусстве для детей и взрослых.

Где: Dijver 12

Время работы: вторник — воскресенье с 9:30 до 17:00,

понедельник — выходной





Площадь Яна ван Эйка

Кен и Рэй смотрят на канал и рассуждают о нравственном аспекте работы киллеров. Позади героев — площадь ван Эйка. Великолепная площадь была первым местом, которое видели морские путешественники, приближаясь к берегам города, поэтому ее убранству уделялось особое внимание. В XIX веке площадь получила имя художника и изобретателя масляных красок Яна ван Эйка, долгое время жившего в Брюгге, его статуя украшает центр площади. Вокруг площади расположились старинные дома, среди которых стоит обратить внимание на внушительное здание таможни, где прибывшие корабли платили пошлину, и Портерслоге — здесь в XV веке купцы обсуждали условия сделки. Позднее здесь находилась Академия искусств, а ныне — городской архив.

Площадь сложно назвать оживленной, большинство туристов толпятся у более популярных объектов, что добавляет площади ван Эйка привлекательности. Живописный вид на канал, неторопливый ритм Брюгге и аромат бельгийских сладостей из близлежащих ресторанов располагают к приятной паузе, размышлениям и тихому созерцанию окружающей красоты.

Где: Jan van Eyckplein





Парк королевы Астрид

«В парке королевы Астрид много альковов»,— сообщает Кену продавец оружия. Именно там Кен спасает Рэю жизнь, причем дважды. Парк носит имя бельгийской королевы Астрид, погибшей в 1935 году в автокатастрофе. Он находится в центре Брюгге, но отдален от популярных достопримечательностей, сюда приходят в поисках уединения, тишины и покоя. На маленьком зеленом островке есть пруд, небольшой фонтан, изящные скульптуры, по аккуратным дорожкам неспешно гуляют влюбленные пары, семьи и владельцы собак. Прогуливаясь по парку, можно увидеть и детскую площадку, напротив которой сидел Рэй, и беседку, откуда за ним наблюдал Кен.

В солнечную погоду парк королевы Астрид станет идеальным местом для мини-пикника или романтической прогулки. С наступлением сумерек здесь включается подсветка фонтанов, деревья, скульптуры и лебеди превращаются в загадочные силуэты, и на парк опускается легкая вуаль таинственности и магии.

Где: Minderbroederstraat





Дарья Черткова