Монако станет экономическим партнером Ростовской области

В ходе визита бизнес-миссии Монако в Ростов донская Торгово-промышленная палата и Экономический совет княжества подписали меморандум о взаимопонимании. Ранее сотрудничество Ростовской области и Монако развивалось в основном в сфере культуры. Новый меморандум станет основой для его расширения за счет формирования деловых связей между донскими предприятиями и компаниями княжества. Представители региональной власти рассчитывают, что за счет этого донской бизнес Ростовской укрепит внешнеэкономические связи с Европой и получит доступ к африканским рынкам.



В состав бизнес-миссии Монако в Ростовскую область, состоявшейся 18 сентября, вошли представители банков, медицинских учреждений, компаний из сфер гостеприимства и туризма, а также поставщики промышленного оборудования. «В Монако - один из самых высоких в мире ВВП на душу населения, - отметил в ходе мероприятия генеральный исполнительный директор Экономического совета княжества Гийом Роз. - В течение последних пяти лет объем экономики Монако растет в среднем на 5% в год».

Господин Роз также подчеркнул, что для экономики княжества характерен высокий уровень диверсификации. Несмотря на небольшую площадь государства и его репутацию туристического центра, в Монако хорошо развиты сфера финансовых услуг, здравоохранение, образование, строительство и другие отрасли. Это делает экономику княжества схожей с донской: последняя тоже базируется на развитии нескольких крупных секторов - от промышленности и инновационной деятельности до сельского хозяйства и производства продуктов питания.

«Сегодняшняя бизнес-миссия — очень важный шаг для Монако, - заявила чрезвычайный и полномочный посол княжества в России Мирей Петтити. - Ростовская область обладает огромным экономическим потенциалом. Подписание меморандума о взаимопонимании между Экономическим советом Монако и Торгово-промышленной палатой Ростовской области открывает перед нами большое количество новых путей для сотрудничества».

Госпожа Петтити добавила, что считает наиболее перспективной для развития экономического партнерства между Донским краем и Монако сельское хозяйство и, в первую очередь, — экспорт в княжество продукции сельхозпредприятий Ростовской области.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, курирующий вопросы развития АПК, сырьевых и продовольственных рынков, отметил, что c 2015 года регион не раз посещали представители княжества Монако, однако большинство этих визитов были связаны с сотрудничеством в культурной сфере.

«Подписание соглашения между ТПП и Экономическим советом княжества дает старт нашему экономическому партнерству, - заявил Виктор Гончаров. - Мы планируем, что деловые связи между предприятиями Ростовской области и Монако охватят и АПК, и туризм, и банковский сектор, и промышленность. Участники миссии проявили интерес к IT-стартапам, которых на Дону немало. Мы будем использовать все возможности, чтобы вывести донской бизнес на новые зарубежные рынки».

Виктор Гончаров также сообщил, что Монако располагает тесными экономическими связями с африканскими странами. Поэтому развитие сотрудничества с княжеством обеспечит предприятиям Ростовской области выход не только на европейские рынки, но и в Африку.