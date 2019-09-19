В 2020 году пенсионный прожиточный минимум на Ямале составит более 13,5 тысяч рублей

В 2020 году прожиточный минимум для пенсионеров Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составит более 13,5 тыс. руб. Соответствующий проект закона приняло законодательное собрание региона, сообщает ИА «Север-пресс»

Размер прожиточного минимума пенсионеров Ямала увеличен на 85 руб. Поправки связаны с изменением регионального бюджета, в который поступили 19,6 млрд руб средств от налоговых отчислений нефтегазовых компаний. Сейчас бюджет Ямала составляет более 215 млрд руб.

Принятие уровня прожиточного минимума необходимо для определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законом «О государственной социальной помощи». Всего в ЯНАО проживает около 10 тыс. получателей социальной доплаты, средний размер которой составит 4 тыс. руб.

Анастасия Реутова