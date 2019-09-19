«Ростелеком» представил в правительстве Ростовской области проект цифровой трансформации региона

«Ростелеком» продемонстрировал правительству Ростовской области стратегию цифровой трансформации региона. Презентация состоялась в рамках рабочей встречи губернатора Ростовской области Василия Голубева с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «ЮГ» ПАО «Ростелеком» Денисом Лысовым и новым директором Ростовского филиала компании Сергеем Мордасовым. Топ-менеджеры национального цифрового провайдера представили возможности «Ростелекома» в реализации пяти национальных проектов: «Цифровая экономика», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростовской области. Во встрече также приняли участие заместитель губернатора Василий Рудой и министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин.



Стороны также обсудили ход инвестиционного проекта по устранению цифрового неравенства в Ростовской области, который «Ростелеком» начал в 2015 году и планирует завершить досрочно, к концу 2019. За это время точки коллективного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi установлены и функционируют в 333 населенных пунктах Ростовской области. В общей сложности проложено четыре тысячи километров волоконно-оптических линий связи.

«Мы взаимодействуем с “Ростелекомом” уже много лет. Это партнёрство является взаимовыгодным. И наш совместный проект по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры даёт очевидные результаты. Интернет приходит в небольшие населенные пункты – численностью от 250 до 500 человек. С учетом объявленных президентом страны национальных проектов мы заинтересованы в том, чтобы продолжить наше сотрудничество с компанией в сфере цифровой экономики», – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Ростовская область занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге цифровых регионов: 100% госуслуг доступны в цифровом формате, по всей области действует АПК “Безопасный город”, в Таганроге, Азове, Шахтах, Волгодонске и других городах активно используются сегменты “Умного города”. Созданы проекты по автоматизации в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ. Мы ставим перед собой задачу интегрировать все системы в единую платформу, которая станет основой безопасности и комфортной жизни граждан», – рассказал Денис Лысов.

Топ-менеджер также выразил уверенность в успехе инновационной деятельности Ростовского филиала в связи с приходом нового директора. Он подчеркнул, что 16-летний опыт Сергея Мордасова в телеком-сфере, компетенции победителя конкурса «Лидеры России» и мотивация на постоянное развитие команды – серьезная база для построения успешной работы компании в регионе.

Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Юг») – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. «Ростелеком – Юг» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ЮТК» и ОАО «Дагсвязьинформ» после присоединения этих компаний к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 10 региональных филиалов – Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.