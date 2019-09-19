На совершенствование спасательной Системы-112 в Удмуртии направят 7,5 млн рублей

Власти Удмуртии выделят 7,5 млн руб. из бюджета республики на совершенствование спасательной Системы-112. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.

«Система-112 в Удмуртии пока находится в опытной эксплуатации, за прошлый год специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) обработали более 1 млн вызовов. Так, например, в августе этого года зафиксировано 91 660 звонков. Большая доля вызовов приходится на скорую помощь и полицию»,— отметил господин Семенов. Премьер Удмуртии добавил, что в республиканском бюджете на 2019 года также предусмотрены 27,8 млн руб. на развитие АПК «Безопасный город» и ЕДДС.