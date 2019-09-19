В Самарской области 900 домов остались без электричества из-за сильного ветра

Сильный ветер с порывами местами до 25 м/с стал причиной нарушения электроснабжения в поселке Федоровка в Тольятти и в селах Максимовка, Андреевка и Буревестник Богатовского района Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В Тольятти под отключение электроснабжения попало 195 частных жилых домов с населением 585 человек. В Богатовском районе под отключение попало 705 частных жилых домов с населением 895 человек»,– говорится в сообщении.

Восстановить электроснабжение в указанных населенных пунктах планируется во вторник. Кроме того, погибших в результате сильного ветра с дождем в Самарской области нет.

В результате непогоды в регионе было повалено десять деревьев в Самаре и одно – в Тольятти. В Самаре от упавшего дерева пострадал мужчина 1985 года рождения. Он направлен на обследование в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

Георгий Портнов