Глава Ютазинского района Татарстана ушел в отставку

Рустем Нуриев, возглавлявший Ютазинский район Татарстана, ушел в отставку по собственному желанию. Решение на внеочередном заседании совета района приняли депутаты, сообщает ИА «Татар-информ»

Его отставку принял глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Господин Нуриев покинул пост в связи с переходом на другую работу. Ранее ему предложили возглавить Елабужский район республики.

Также на заседании совета стало известно, что исполняющим обязанности руководителя исполкома района стал бывший глава управления сельского хозяйства и продовольствия в Ютазинском районе Татарстана Аяз Шафигуллин. Его кандидатуру предложил президент республики Рустам Минниханов. Депутаты единогласно поддержали за господина Шафигуллина.

"Ъ-Казань"