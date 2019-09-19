Экс-глава ЦИК Башкирии получит должность замглавы Конституционного суда республики

Хайдар Валеев, занимавший с 2011 до марта 2019 года должность председателя Центризбиркома Башкирии, а позже возглавивший управление госслужбы и кадровой политики в администрации главы республики, займет пост заместителя председателя Конституционного суда Башкирии. Представление об этом в парламент республики сегодня внес глава региона Радий Хабиров. Депутаты кандидатуру согласовали.

Конституционный суд Башкирии создан в марте 1996 года. Состоит из четырех судей, включая председателя — эту должность занимает бывший депутат Курултая Зуфар Еникеев. На официальном сайте суда информации о должности заместителя нет, ее никто не занимает.

Ирина Самойлова