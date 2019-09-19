Актрису Театра-Театра накажут за публичную поддержку Павла Устинова

Актриса Пермского академического Театра-Театра Дарья Егорова заявила о том, что руководство театра пригрозило ей увольнением за публичную поддержку Павла Устинова. Об этом актриса сообщила на фейсбуке.

Напомним, актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии по делу о нанесении травмы сотруднику Росгвардии.

Актриса сообщила, что после премьеры спектакля она на сцене поддержала Павла Устинова. «Только я зашла за кулисы, режиссер спектакля начала орать на меня.

«Кто ты такая, что можешь все это говорить, ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник». Никто из актеров меня не поддержал. После этого мне стали писать мои коллеги о том, что я не имела никакого морального и человеческого права так делать, о том, что я подставила их всех и испортила премьеру зрителю»,— рассказала актриса.

Дарья Егорова добавила, что худрук театра Борис Мильграм вызвал ее и сообщил, что выводит из спектакля и после чего уволит.

«Ни в каком законе не написано, что я не имею права говорить что-то после поклона. Но я гражданин своей страны. И как гражданин я могу говорить. Если бы я заранее знала об исходе этих событий, то поступила бы точно так же. Свободу Павлу Устинову», - добавила актриса.

Худрук театра Борис Мильграм в беседе с “Ъ-Прикамье” опроверг версию актрисы.

«Она врет, я ничего ей не говорил про увольнение. И увольнять ее не собираюсь. Но накажу ее очень строго. Она нарушила этику, она разрушила премьеру. Режиссер театра замечательная Диана Добрева возмущена до крайности. Она разрушила контекст этого спектакля»,— пояснил господин Мильграм.

По словам худрука, госпожа Егорова сделала «это в тайне». «Если она собиралась это делать, то, как минимум, необходимо было просить разрешения у своих партнеров, у режиссера, которые в этот момент стояли на сцене. Это не повод ее увольнять. Если она хочет объявить себя уволенной – это ее право. Режиссер будет решать, оставить ее в спектакле или заменить. Я его поддержу»,— резюмировал худрук.