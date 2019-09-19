В заречной части города появятся два новых детсада Один рассчитан на 320, а второй – на 300 мест.

Ход строительства дошкольных учреждений проверил зам.

Вице-мэр Леонид Самухин посетил с проверкой строящийся детский сад в микрорайоне «Седьмое небо». Там сейчас ведутся отделочные работы, а коммуникации внутри здания смонтированы на 98%. Этот детсад рассчитан на 320 мест, из них 80 зарезервированы под четыре ясельные группы для детей в возрасте до трех лет.

Чиновника устроили темпы строительства объекта.

Стилистические и цветовые решения подрядчик обсудит с руководством садика прежде, чем приступить к чистовой отделке, - сообщил директор ведущей строительство компании «Лига» Вячеслав Ганин.

Та же компания будет достраивать детсад на 300 мест в микрорайоне Бурнаковский, который должен был открыться еще 1 июля, поскольку контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут из-за срывов сроков сдачи объекта.