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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

В заречной части города появятся два новых детсада

Один рассчитан на 320, а второй – на 300 мест.

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Ход строительства дошкольных учреждений проверил зам.


Вице-мэр Леонид Самухин посетил с проверкой строящийся детский сад в микрорайоне «Седьмое небо». Там сейчас ведутся отделочные работы, а коммуникации внутри здания смонтированы на 98%. Этот детсад рассчитан на 320 мест, из них 80 зарезервированы под четыре ясельные группы для детей в возрасте до трех лет.

Чиновника устроили темпы строительства объекта.

Стилистические и цветовые решения подрядчик обсудит с руководством садика прежде, чем приступить к чистовой отделке, - сообщил директор ведущей строительство компании «Лига» Вячеслав Ганин.

Та же компания будет достраивать детсад на 300 мест в микрорайоне Бурнаковский, который должен был открыться еще 1 июля, поскольку контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут из-за срывов сроков сдачи объекта.

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