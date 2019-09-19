В Ульяновской области экс-глава администрации осуждена за трудоустройство брата

В Николаевском районе Ульяновской области бывшая глава администрации Сухотерешанского сельского поселения осуждена за присвоение более 425 тыс. руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, женщина приняла на работу брата водителем пожарной автомашины муниципального образования и местного центрального Дома культуры. Однако трудовых обязанностей он не исполнял. Таким образом, ущерб бюджету причинялся на протяжении 6 лет, с февраля 2012 года по май 2018 года.

Женщина признана виновной по ч.3 ст.160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в 426 тыс. руб

Алена Смирнова