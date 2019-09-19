19 сентября, четверг
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

В Ростове СК проверяет обстоятельства падения дерева на девочку

Следственный отдел по Ворошиловскому району города Ростова проводит доследственную проверку по факту травмирования десятилетней девочки в результате падения дерева. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По предварительным данным, 18 сентября 2019 года  в Ростове на ул. Криворожской на девочку упало дерево. В результате ребенок получил телесные повреждения. Сейчас девочку госпитализировали, она получает необходимую помощь.

По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя