Дорогая школа, или сколько стоит отправить ребенка учиться

В этом году родители потратили на сборы одного ребенка в школу в среднем 13 тысяч рублей. Такие данные по результатам сентябрьского опроса жителей крупных регионов приводит Райффайзенбанк. Аналитики утверждают, что суммы, направленные на обновление гардероба, покупку учебников и канцелярии, сопоставимы с уровнем дохода и средними ценами в регионе. Сколько денег уходит в месяц на кружки и развлечения для школьников — читайте в нашем материале.



Свыше 30 тысяч рублей на школьника в 2019 году потратило всего 4% опрошенных экспертами респондентов. Подавляющее большинство родителей — 74% — постарались подготовить ребенка к учебному году, уложившись в сумму от 5 до 20 тысяч рублей. У еще 12% россиян школьный бюджет составил 20-30 тысяч рублей. Сэкономить получилось у 10% — на ежегодные траты у них ушло меньше 5 тысяч рублей.

«Траты коррелируют с уровнем цен и дохода в регионе. Логично, что в Москве, например, чек выше: значимо большая доля (28%) потратила более 20 тысяч рублей на одного ребенка», — комментирует Елена Блинова, директор сети офисов АО «Райффайзенбанк» в Челябинске.

Первоклассника собрать в школу в этом году, по подсчетам Росстата, оказалось дороже — «набор первоклассника» (включает форму, канцелярию, учебники, рюкзак и пр.) для мальчика вырос в цене на 3,2% до 18,5 тысяч рублей, на 2% для девочки до 22,9 тысяч рублей. В Росстате отметили, что впервые с 2016 года удорожание набора первоклассника за год (с июля 2018 года по июль 2019 года) оказалось ниже инфляции за этот же период (4,6%). В сентябре 2019 года в первый класс отправилось почти 15 тысяч челябинских детей.

«Такие крупные покупки, как форма и рюкзак, совершают родители, а вот приобретение канцелярии становится приятной задачей для ребенка, мы видим это, анализируя траты по детским картам наших маленьких клиентов. Думаю, таким образом взрослые прививают в ребенке чувство самостоятельности, через приятные эмоции формируют позитивное отношение к школе. Подростки от 14 лет многое к школе приобретают сами, оплачивая покупки личной банковской картой, чтобы получить кэшбек», - отмечает Елена Блинова.

Серьезную часть в ежегодных школьных расходах составляет покупка учебников. Как выяснили эксперты Райффайзенбанка, хоть учебный материал в основном и предоставляется школами бесплатно, но половина родителей все же покупает своим детям новые учебники. Еще треть ищут необходимые книги в библиотеке, 20% — получают их в школе. Десятая часть опрошенных родителей покупают книги у старшеклассников или пользуются электронными версиями. Последний вариант чаще всего встречается в столичных семьях.

Неотъемлемой частью развития ребенка являются дополнительные занятия. Часть кружков и спортивных секций сегодня можно посещать бесплатно, остальное — за дополнительную плату. Как признались родители, в месяц на внешкольные занятия одного ребенка уходит почти 6,5 тысяч рублей. Это в среднем. Половина родителей пытается уложиться в сумму до 5 тысяч рублей, треть – до 10 тысяч рублей. Остальные закладывают в бюджет больше 10 тысяч рублей в месяц.

66% школьников выбирают спорт. 27 и 25% — учат иностранные языки и посещают дополнительные занятия по школьным предметам (русский язык, математика и пр.). В пятерку популярных секций входят художественная школа и музыка (19 и 18% соответственно). Самыми непосещаемыми, по результатам опроса Райффайзенбанка, оказались технические кружки (14%), танцы, шахматы и театр (11%).

«Кружки посещают в основном ученики младших и средних классов, — поясняет Елена Блинова. — Старшеклассники выбирают факультативы по школьным предметам, чтобы подготовиться к экзаменам. 35% опрошенных нами родителей готовы отправить ребенка на обучение за границу, оформив для этого кредит».

Чаще всего в школу и на дополнительные занятия школьники ходят самостоятельно или вместе с мамой. Чем старше ребенок, тем более он самостоятелен: 60% подростков в возрасте 14-18 лет не нуждаются в сопровождающих.

Эксперты Райффайзенбанка также подсчитали, сколько в месяц тратят семьи на развлечения — походы в кино и кафе, покупку игрушек, парки развлечений и пр. В среднем сумма вышла немногим меньше той, которая уходит на секции и кружки, – 5,6 тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей готовы потратить на развлечения всего 7% семей.