«Абрау-Дюрсо» вложит в расширение виноградников 1 млрд рублей

ГК «Абрау-Дюрсо» намерена расширять собственные виноградника. В 2020 году на эти цели компания выделяет 1 млрд руб., сообщает ТАСС. Президент компании Павел Титов рассказал, что большая часть средств будет направлена на закупку техники. «Прошла череда сделок по покупкам виноградопригодной земли. Методом нескольких сделок и скупки лучших, по нашему мнению, кусков земли в Анапском районе довели общую площадь виноградопригодных земель в нашей группе до 3,6 тыс. га. Мы хотим высаживать от 300 до 500 га, но не всегда технически получается», - сказал господин Титов. Он также добавил, что по его данным, планы по высадке в среднем 350 га виноградников в год приведут к тому, что к 2025 году компания будет наполовину обеспечена российским сырьем для производства вина, из которого большая часть придется на собственное сырье.

В настоящее время из российского, в том числе собственного сырья «Абрау-Дюрсо» производит одну треть вина компании. Полная засадка виноградниками всех выкупленных земель, как считают в компании, займет около семи лет.

Елена Рыжкова