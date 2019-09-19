Новосибирские таможенники не пустили за границу госнаграды времен СССР

Таможенники пресекли в новосибирском аэропорту Толмачево три факта незаконного вывоза за границу госнаград советского периода. Об этом сообщила пресс-секретарь Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.

По словам представителя ведомства, в багаже россиянки, отправлявшейся в Ларнаку, обнаружено больше десятка орденов и медалей, девять из которых оказалась культурной ценность. Среди них — орден «Красной Звезды», медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга» и др. Документов, санкционирующих вывоз наград, пассажир не представила, поэтому их у нее изъяли, а дальнейшую судьбу регалий решит суд. На женщину таможенники завели административное дело по ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов на вывоз товаров). Ей грозит штраф до 2 тыс. руб.

Еще две медали — «За боевые заслуги» и «За трудовую доблесть» — таможенники нашли у гражданина Китая, вылетавшего в Пекин. Турист объяснил, что награды он приобрел на рынке и вез на родину как сувенир. Попытку вывезти за границу регалии времен СССР предприняла и пассажир рейса Новосибирск-Дюссельдорф. Среди шести наград, доставшихся, по словам женщины, в наследство от деда, была медаль «50 лет Вооруженных сил СССР». Однако бумаг, подтверждающих право на владение, у нее не оказалось, в связи с чем награды у женщины были изъяты.

Константин Воронов